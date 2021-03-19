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Циклон с районов Черного моря принесет в Казахстан сильные осадки

19 Марта 2021 04:00
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Циклон с районов Черного моря принесет в Казахстан сильные осадки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Циклон с районов Черного моря 19 марта будет оказывать влияние практически на все регионы республики, с ним ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и снега, порывистый ветер, гроза, на северо-западе – низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Лишь на юго-востоке и севере РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Жамбылской, Карагандинской, днем в Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Карагандинской области днем местами – гололед, в Жамбылской области местами – туман. В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, в Западно-Казахстанской области местами – гололед. В Мангыстауской, Акмолинской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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