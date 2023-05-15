Циклон Мокко свирепствует в Бангладеш и Мьянме: есть жертвы, сотни тысяч эвакуированы

ДАККА. КАЗИНФОРМ – Мощнейший за последние 20 лет циклон «Мокко» свирепствует на побережье Бангладеш и Мьянмы и уже унес жизни шести человек в Мьянме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

До 90% территории столицы западного штата Ракхайн - города Ситтве - разрушено, сообщили BBC News местные жители. Бирманские военные объявили весь Ракхайн зоной стихийного бедствия.

К вечеру воскресенья действие циклона в Бангладеш в основном утихло, и, хотя он не причинил серьезного ущерба, оползни и наводнения все еще фиксируются по стране. О пострадавших в Бангладеш пока не сообщается.

Мьянма, по-видимому, подверглась более сильному воздействию шторма, который разрушил дома и перерезал линии электропередач в штате Ракхайн. Метеорологическая служба страны сообщила, что он пронесся по ее территории со скоростью около 209 км/ч.

Местные СМИ сообщают, что среди жертв оказался 14-летний мальчик, который погиб из-за падения дерева.

Подача электричества и беспроводная связь были нарушены на большей части города Ситтве в Маньме. На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как с домов сносит крыши, рушатся телекоммуникационные вышки, а рекламные щиты слетают со зданий во время проливного дождя по всему региону.

Накануне циклона власти Бангладеш эвакуировали около 750 тысяч человек.

Правительство Бангладеш не разрешает беженцам-рохинджа покидать лагеря и строить постоянные постройки. Когда циклон обрушился на территорию страны, они спрятались в хлипких бамбуковых укрытиях с брезентовыми крышами.

Местные власти сообщили BBC News, что более 1 300 укрытий были повреждены ветром, а также 16 мечетей и учебных центров. В лагерях упали деревья, было зафиксировано два оползня. По последним данным, в лагерях не было пострадавших.

Синоптики предупредили, что циклон Мокко может стать самым сильным штормом в Бангладеш почти за два десятилетия.

Управление метеорологической службы Бангладеш сообщило, что максимальная устойчивая скорость ветра в пределах 75 км от центра циклона составляла около 195 км/ч, с порывами до 215 км/ч.

В преддверие циклона близлежащие аэропорты были закрыты, рыбакам было приказано приостановить свою работу, а 1 500 убежищ были созданы для людей из уязвимых районов

В 2008 году циклон Наргис пронесся по южным прибрежным районам Мьянмы, унеся жизни почти 140 тысяч человек. Большинство из тех, кто погиб, были убиты 3,5-метровой стеной воды, обрушившейся на низменную дельту Иравади.

Ранее сообщалось, что циклон Мокко обрушился на побережье Бангладеш и Мьянмы.



