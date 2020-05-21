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    Циклон Амфан унес жизни 14 человек в Индии и Бангладеш

    21 Мая 2020, 12:36

    ДАККА. КАЗИНФОРМ - Мощный циклон унес жизни, по меньшей мере, 14 человек в восточной Индии и Бангладеш, вызвав штормовой нагон воды, который разрушил сотни домов в низменных прибрежных районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    На этой неделе около 3 миллионов человек были эвакуированы в безопасные места в обеих странах. По сообщениям метеорологов, циклон Амфан является одним из самых мощных циклонов, которые обрушивались на регион за последние годы.

    Операции по спасению людей и их имущества были осложнены продолжающейся борьбой с распространением коронавируса.

    С порывистыми ветрами скоростью до 185 километров в час циклон переместился вглубь Индии через густонаселенный штат Западная Бенгалия, а затем ударил по Бангладеш, где поваленные деревья убили двух человек.

    Сильные ветры переворачивали автомобили в столице Западной Бенгалии, Калькутте и валили деревья и опоры линий электропередач.

    Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи заявила, что в штате погибли, по меньшей мере, 10 человек, два района полностью разрушены.

    Бушующие воды прорвали насыпи вокруг острова в бангладешском районе Ноахали, разрушив более 500 домов.

    Экологически уязвимый регион, расположенный на границе между Индией и Бангладеш, наиболее известен густыми мангровыми лесами, которые являются средой обитания редкого тигра.

    Циклоны часто обрушиваются на восточную Индию и Бангладеш в период с апреля по декабрь, вызывая эвакуацию десятков тысяч человек и нанося повсеместный ущерб.

    Напомним, в 2007 году около 3500 человек погибли, когда циклон Сидр обрушился на Бангладеш. В 1999 году в индийском штате Одиша суперциклон, подобный Амфану, унес жизни более 10 000 человек.

    Ранее сообщалось, с прибрежных территорий эвакуированы около 2,5 млн человек.

    Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Происшествия Индия
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