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    Циклон Амфан: Калькутта разрушена, 84 погибших в Индии и Бангладеш

    22 Мая 2020, 09:15

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индийский город Калькутта был разрушен мощным циклоном, в результате которого погибли, по меньшей мере, 84 человека в Индии и Бангладеш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    В среду циклон Амфан обрушился на прибрежные районы Индии со свирепым ветром и дождем. Циклон постепенно ослабевает, двигаясь на север в сторону государства Бутан.

    Тысячи деревьев были выкорчеваны, линии электропередач были разрушены, а дома полностью уничтожены.

    Большинство дорог Калькутты затоплены, и 14 миллионов человек остаются без электричества. Амфан является первым суперциклоном, образовавшимся в Бенгальском заливе с 1999 года.

    Ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, препятствуют действиям в чрезвычайных ситуациях и оказанию помощи. Covid-19 и меры по социальному дистанцированию затруднили массовую эвакуацию, поскольку временные убежища не могут быть использованы на полную мощность.

    Сообщается, что, по меньшей мере, 72 человека погибли в Индии, и 12 человек в Бангладеш.

    Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи заявила, что разрушения, которые принес суперциклон в Калькутту, столицу штата, это «большая катастрофа, чем Covid-19».

    Чиновники в Бангладеш опасаются, что Амфан станет самым смертоносным циклоном со времен циклона Сидр, который унес жизни около 3500 человек в 2007 году. Как известно, большинство из них погибли в результате прилива морской воды.

    Департамент погодных условий Индии прогнозирует штормовые нагоны воды высотой 3-5 метров.

    Общий уровень разрушений в Бангладеш еще предстоит оценить, но ясно, что районы, которые находились на пути Амфана, пострадали в наибольшей степени. В городе Кхулна, к северу от Сундарбанса, по меньшей мере 83 000 домов были разрушены или повреждены, сообщает Dhaka Tribune.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Происшествия Индия
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