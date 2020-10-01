Цикл лекций о благотворительности для студентов проведут в столичных вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономист Олжас Худайбергенов, известный журналист Бибигуль Жексенбай, активист волонтерского движения Данара Саранова, директор корпоративного фонда «Болашак» Азамат Божаков, американский бизнесмен и меценат Дэвид Валера примут участие в качестве спикеров в лекциях для студентов столичных вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу общественного объединения «Центр развития «Арнау».

Лекции будут организованы в онлайн-формате на площадке ZOOM в октябре. Спикеры расскажут о личном опыте оказания благотворительности, поделятся мнениями о перспективах развития благотворительности в нашей стране, дадут характеристику основным трендам развития сферы, а также озвучат свои предложения для стимулирования меценатства в Казахстане.

Президент Торгового совета США/Казахстан Дэвид Валера раскроет основные аспекты популяризации культуры благотворительности и меценатства в США, а также расскажет о том, какие социальные проекты пользуются широкой поддержкой среди американцев.

Все лекции будут сопровождаться наглядными материалами в виде презентаций.

«Студентам будут показаны специально подготовленные ролики о ходе реализации проекта и социальной важности занятия посильной благотворительностью. Помимо этого, будет представлена возможность ознакомиться с информационными материалами о благотворительности, размещенными на специальном сайте», – анонсировали организаторы.

Цикл лекций будет проведен в рамках проекта «Популяризация благотворительности среди молодежи и детей», реализуемого по гранту НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.