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    Цикл лекций о благотворительности для студентов проведут в столичных вузах

    1 Октября 2020, 14:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономист Олжас Худайбергенов, известный журналист Бибигуль Жексенбай, активист волонтерского движения Данара Саранова, директор корпоративного фонда «Болашак» Азамат Божаков, американский бизнесмен и меценат Дэвид Валера примут участие в качестве спикеров в лекциях для студентов столичных вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу общественного объединения «Центр развития «Арнау».

    Лекции будут организованы в онлайн-формате на площадке ZOOM в октябре. Спикеры расскажут о личном опыте оказания благотворительности, поделятся мнениями о перспективах развития благотворительности в нашей стране, дадут характеристику основным трендам развития сферы, а также озвучат свои предложения для стимулирования меценатства в Казахстане.

    Президент Торгового совета США/Казахстан Дэвид Валера раскроет основные аспекты популяризации культуры благотворительности и меценатства в США, а также расскажет о том, какие социальные проекты пользуются широкой поддержкой среди американцев.

    Все лекции будут сопровождаться наглядными материалами в виде презентаций.

    «Студентам будут показаны специально подготовленные ролики о ходе реализации проекта и социальной важности занятия посильной благотворительностью. Помимо этого, будет представлена возможность ознакомиться с информационными материалами о благотворительности, размещенными на специальном сайте», – анонсировали организаторы.

    Цикл лекций будет проведен в рамках проекта «Популяризация благотворительности среди молодежи и детей», реализуемого по гранту НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Образование Благотворительность
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