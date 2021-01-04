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    ЦИК завершил аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств

    4 Января 2021, 18:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК завершила аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова в ходе заседания, за период с 29 декабря 2020 года по 4 января 2021 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию дополнительно представлены кандидатуры 24 наблюдателей от 4-х международных организаций и 7-ми иностранных государств.

    В этой связи, в рамках заседания, Центризбиркомом было принято постановление об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств.

    В соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК», аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций завершилась в 18:00 часов по местному времени за пять дней до дня голосования, то есть сегодня в 18:00.

    Как сообщили в ЦИК, по итогам аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций всего на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан аккредитовано 398 наблюдателей, из них: от 10-ти международных организаций – 322 наблюдателя; от 31-го иностранного государства - 76.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы-2021
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