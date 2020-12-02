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    ЦИК зарегистрировала список партии «Nur Otan» на выборы депутатов Мажилиса

    2 Декабря 2020, 15:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала список партии «Nur Otan» на выборы депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Член Центризбиркома Асылбек Смагулов сообщил, что 26 ноября 2020 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы общественного объединения - партии «Nur Otan» о выдвижении кандидатов на выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Спикер напомнил, что для избрания депутатом Мажилиса кандидат должен быть гражданином Республики Казахстан; проживать на территории Республики Казахстан последние 10 лет; быть не моложе 25 лет; обладать активным избирательным правом.

    В соответствии со статьей 89 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» к регистрации допускается только один список от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий, на 30 процентов. В партийном списке количество женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц.

    «В партийном списке общественного объединения «Партии «Nur Otan» представлено 126 человек. Из которых 40 - женщины и лица не достигшие двадцатидевятилетного возраста, что составляет 31,7 процентов от общего числа включенных в список», - уточнил Асылбек Смагулов на заседании ЦИК.

    Было отмечено, что на основании представленных уполномоченными органами сведений, Центральной избирательной комиссией осуществлена проверка лиц, включенных в партийный список для избрания депутатом Мажилиса соответствию требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в РК».

    «Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в РК», - подчеркнул Асылбек Смагулов.

    В этой связи членами Центризбиркома было принято постановление «О регистрации партийного списка общественного объединения «Партии «Nur Otan» на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года».


    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Мажилис Нур Отан Политические партии Выборы-2021
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