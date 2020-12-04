ЦИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса от партии «Ак жол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от демократической партии «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Центризбиркома.

Ранее демократическая партия «Ак жол» представила партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. В список вошли 38 кандидатов.

В частности, ЦИК постановило:

1. Зарегистрировать партийный список общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол».

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному списку Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» удостоверения.

3. Отделу планирования и исполнения бюджета аппарата Центральной избирательной комиссии РК предоставить в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сведения о регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» для открытия специального временного счета.

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации и общественными объединениями аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан опубликовать в средствах массовой информации сообщение о регистрации партийного списка Общественного обьединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол».

5. Включить наименование Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» в избирательный бюллетень.