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    ЦИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса от партии «Ак жол»

    4 Декабря 2020, 15:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от демократической партии «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Центризбиркома.

    Ранее демократическая партия «Ак жол» представила партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. В список вошли 38 кандидатов.

    В частности, ЦИК постановило:

    1. Зарегистрировать партийный список общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол».

    2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному списку Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» удостоверения.

    3. Отделу планирования и исполнения бюджета аппарата Центральной избирательной комиссии РК предоставить в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сведения о регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» для открытия специального временного счета.

    4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации и общественными объединениями аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан опубликовать в средствах массовой информации сообщение о регистрации партийного списка Общественного обьединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол».

    5. Включить наименование Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» в избирательный бюллетень.

    Автор:

    Серик Сабеков

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