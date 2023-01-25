ЦИК зарегистрировала новоизбранных депутатов Сената Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия зарегистрировала новоизбранных депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Конституционного закона РК «О Парламенте РК и статусе его депутатов» и на основании Указа Президента РК от 24 января 2023 года 122 «О назначении депутатов Сената Парламента РК Центральная избирательная комиссия постановила следующее:

Зарегистрировать депутатами Сената Парламента РК Жакипа Асанова, Маулена Ашимбаева, Нурторе Жусипа, Ляззат Калтаеву, Аскара Шакирова, а также на основании Указа Президента РК от 24 января 113 зарегистрировать депутатами Сената Евгения Больгерта, Закиржана Кузиева, Нурию Ниязову, Алишера Сатвалдиева, Геннадия Шиповских», - сообщили на заседании ЦИК РК.

Всем зарегистрированным депутатам, а также избранным 20 сенаторам от каждого региона и Андрею Лукину вместо выбывшего депутата от Астаны вручили соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

«Начинаются ваши полномочия в качестве депутатов Сената Парламента РК. Вы стали депутатами Парламента - высшего представительного органа страны, осуществляющего законодательную власть», - сказал Нурлан Абдиров.

Ранее сообщалось, что Глава государства назначил ряд сенаторов.

Пятерых депутатов Сената назначили по квоте Президента от АНК.



