ЦИК зарегистрировала новоизбранных депутатов: какие вопросы волнуют сенаторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Окончательно сформирован новый состав депутатов Сената Парламента РК. Этим утром им вручили удостоверения и нагрудные знаки, депутаты рассказали о том, какие вопросы и проблемы они намерены решать на этом посту. Корреспондент МИА «Казинформ» рассказывает, кто будет заниматься острыми проблемами населения, насколько обновился состав Сената и как проходили выборы.

Вчера были прекращены полномочия 13 депутатов Сената Парламента РК. Позже Глава государства назначил 5 сенаторов: Жакипа Асанова, Маулена Ашимбаева, Нурторе Жусипа, Ляззат Калтаеву и Аскара Шакирова.

Еще пятерых депутатов Сената назначили по квоте Президента от Ассамблеи Народа Казахстана. Это Евгений Больгерт, Закиржан Кузиев, Нурия Ниязова, Алишер Сатвалдиев, Геннадий Шиповских.

Напомним, президентская квота в Сенате сократилась с 15 до 10 депутатов, причем пять из них рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходило ранее.

Отметим, что, официально вступив в новый срок своего президентства 26 ноября, Глава государства объявил о проведении выборов в Сенат 14 января 2023 года. По мнению научного сотрудника КИСИ при Президенте РК Куаныша Сайлау, выборы депутатов в высшую палату Парламента являются очередным важным шагом электорального процесса, начало которому было положено всенародным референдумом 7 июня.

«Референдум заложил основы нового формата государственного управления, в том числе порядка избирания ключевых лиц. В случае Сената важным изменением является уменьшение президентской квоты. Если в предыдущие годы Президент назначал 15 депутатов верхней палаты, то теперь это количество уменьшилось до 10. Более того, 5 из назначаемых 10 сенаторов предлагаются Ассамблеей народа Казахстана. Данным образом обеспечивается усиление функций парламента vis-à-vis полномочий президента. Это изменение служит консолидации одного из ключевых элементов перезапущенной политической системы – «влиятельного Парламента», - считает эксперт.

Так, 14 января этого года состоялись выборы депутатов Сената Парламента РК. Выборы состоялись во всех 17 областях страны, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего в списки выборщиков были включены 3 167 депутатов маслихатов всех уровней. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов.

За два дня до выборов спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что от депутатов будет зависеть, какое решение будет принято по итогам выборов.

«Большинство приходящих сенаторов будут новыми людьми, новыми лицами, на которых есть запрос у нашего общества», - добавил Маулен Ашимбаев.

Действительно, казахстанцы услышали новые имена, которые будут решать острые проблемы населения.

Так, более 50% голосов набрали, а, следовательно, можно считать их избранными

, следующие кандидатуры:

- по Абайской области - Кайрат Тастекеев,

- по Акмолинской области - Талгат Жунусов,

- по Актюбинской области - Амангельды Нугманов,

- по Алматинской области - Жанболат Жоргенбаев,

- по Атырауской области - Алибек Наутиев,

- по Восточно-Казахстанской области - Шакарым Буктугутов,

- по Западно-Казахстанской области - Арман Утегулов,

- по Жамбылской области - Сакен Арубаев,

- по Жетысуской области - Амангельды Толамисов,

- по Карагандинской области - Серик Утешев,

- по Костанайской области - Гауез Нурмухамбетов,

- по Кызылординской области - Руслан Рустемов,

- по Мангистауской области - Бекбол Орынбасаров,

- по Павлодарской области - Ернур Айткенов,

- по Северо-Казахстанской области - Гульмира Каримова,

- по Туркестанской области - Мурат Кадырбек,

- по Улытауской области - Советбек Медебаев,

- от города Астаны - Бибигуль Жексенбай и Андрей Лукин (вместо выбывшего).

- от города Алматы - Жанна Асанова,

- от города Шымкента - Нурлан Бекназаров.

В новый состав депутатов Сената Парламента РК вошли три женщины. По словам заместителя председателя ЦИК Константина Петрова, средний возраст сенаторов – 53,8 года. В числе избранных сенаторов – четыре действующих депутата Сената, пять секретарей областных маслихатов, четыре заместителя акимов областей, два акима районов, два сотрудника центральных государственных органов, один руководитель учебного заведения, один руководитель областного управления и один представитель АО. Обновление 20 мандатов равно 80%.

После завершения выборов председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил высокий уровень конкуренции кандидатов на очередных выборах сенаторов. По его словам, на этих выборах соблюдался принцип альтернативности и был высокий уровень конкуренции среди кандидатов. В среднем на одно место претендовало 6 человек.

«На выборах в Сенат большинство кандидатов и тех, кто получил депутатский мандат, были самовыдвиженцами. Это указывает на растущий личный политический интерес в гражданском обществе. По данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании на выборах приняли участие 2 904 или 91,7 процента из 3 167 выборщиков», - добавил Нурлан Абдиров.

Следует отметить, что в день голосования жалоб и заявлений от территориальных избирательных комиссий и выборщиков о наличии нарушений Конституционного закона «О выборах» не поступало. То есть, выборы прошли справедливо.

Этим утром Центральная избирательная комиссия зарегистрировала новоизбранных сенаторов и вручила им удостоверения и нагрудные знаки. Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров отметил, что в соответствии со статьей 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации Центризбиркомом.

В ходе беседы с журналистами новоизбранные депутаты рассказали о том, какие вопросы они намерены решать. Сенатор Жакип Асанов признался, что только вчера узнал о том, что ему оказано такое высокое доверие.

«Конечно, я имею в личном портфеле законопроекты, касающиеся правоохранительной и судебной систем. В последнее время, начиная с августа, очень тесно работали с депутатами Сената, было принято много решений с участием юридической общественности, поэтому будем использовать опыт, знания и те мысли, которые не удалось довести до конца в судебной системе», - поделился Жакип Асанов.

Геннадий Шиповских намерен акцентировать внимание на решение вопросов в регионах.

«В качестве депутата будем работать по утвержденному регламенту. Обратим особое внимание на вопросы регионов. Я был депутатом Мажилиса Парламента 6-го и 7-го созывов. Весь опыт, накопленный в Мажилисе, продолжу использовать в стенах Сената. Очень рад этому назначению, так как представилась возможность продолжить в Сенате начатые в Мажилисе проекты», - поделился сенатор.

Геннадий Шиповских также добавил, что открыт, чтобы выслушать все предложения и мнения.

Бибигуль Жексенбай была избрана сенатором от города Астаны. Она отметила, что осознанно пришла к такому решению.

«На протяжении 30 лет также как и вы держала в руках микрофон. Насущные проблемы народа доносили до уполномоченных органов, представителей власти. В обществе сейчас бурно обсуждается законопроект о масс-медиа. Было озвучено много предложений, вносятся изменения. Когда законопроект внесут на рассмотрение в Парламент, поделюсь своим видением», - подчеркнула Бибигуль Жексенбай.

Она отметила, что в работе Сената происходят большие изменения. Если раньше Сенат принимал законы, теперь будет усилена работа с регионами в соответствии с поручениями Главы государства.

«Как вы знаете, в марте пройдут выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Значит, усилится роль маслихатов в регионах. Думаю, что вместе мы рассмотрим законопроекты, направленные на улучшение благосостояния народа», - добавила Бибигуль Жексенбай.



