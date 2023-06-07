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    ЦИК зарегистрировал депутата Сената Парламента от СКО вместо выбывшего

    7 Июня 2023, 18:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление «О регистрации депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области вместо выбывшего, избранного 2 июня 2023 года». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

    В соответствии со статьями 12, 45, 46 и 82 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», на основании протокола Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии о результатах подсчета голосов по выборам депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области вместо выбывшего и постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 6 июня 2023 года № 74/770 «Об установлении и опубликовании итогов выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области вместо выбывшего, состоявшихся 2 июня 2023 года», Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила зарегистрировать депутатом Сената Парламента РК Рахметову Асем Калашбаевну.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров вручил Рахметовой А.К. удостоверение и нагрудный знак депутата Парламента.

    В завершение Нурлан Абдиров пожелал Рахметовой А.К. успехов и плодотворной работы в составе депутатского корпуса.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Сенат ЦИК
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