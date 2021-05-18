Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    ЦИК Узбекистана предложил создать консультативный совет руководителей избиркомов стран СНГ

    18 Мая 2021, 22:18

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – ЦИК Узбекистана выдвинул инициативу по созданию консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участниц СНГ.

    Указанная инициатива обсуждена в Санкт-Петербурге главой узбекского ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в ходе встречи с первым заместителем Председателя Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ Виктором Гуминским, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу избиркома РУз.

    «Данный Совет будет способствовать сотрудничеству между избирательными органами государств-членов СНГ в целях обеспечения избирательных прав и свобод граждан, создания правовых условий для проведения в государствах Содружества выборов и референдумов, основанных на международных стандартах», - отметил З.Низамходжаев.

    В.Гуминский отметил, что Исполнительный комитет СНГ поддерживает инициативу ЦИК Узбекистана.

    «Разработанный Республикой Узбекистан проект положения о Консультативном совете направлен государствам - участникам СНГ для рассмотрения и планируется проведение заседания экспертной группы по доработке и согласования вышеуказанного проекта положения 30 июня 2021 года в режиме видеоконференции», - проинформировал В.Гуминский.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    СНГ Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров