Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    ЦИК Узбекистана начала подготовку к президентским выборам

    15 Апреля 2021, 20:54

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия Узбекистана утвердила программу основных мероприятий по подготовке к президентским выборам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Накануне под руководством председателя ЦИК РУз Зайниддина Низамходжаева проведено заседание, посвященное обсуждению основных мероприятий по подготовке к выборам Президента Республики Узбекистан.

    В программе основных мероприятий определены конкретные задачи по повышению правовой культуры и активности избирателей, внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в избирательный процесс, проведению подготовки к выборам с учетом пандемии коронавируса.

    «Прежде всего, важно обеспечить правовое и методическое сопровождение процесса подготовки к выборам, своевременно и эффективно организовать работу по укреплению знаний и навыков участников избирательного процесса об избирательном законодательстве. С этой целью для членов всех окружных и участковых избирательных комиссий будут проводиться семинары, тренинги, учебные занятия, конференции, круглые столы и другие мероприятия, в том числе онлайн-конференции», - сообщает пресс-служба ЦИК Узбекистана.

    Отметим, в соответствии с изменениями, внесенными в избирательное законодательство Республики Узбекистан, выборы Президента, депутатов Законодательной палаты, депутатов представительных органов государственной власти на местах перенесены с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября. Выборы Президента Узбекистана в этом году состоятся 24 октября.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Выборы Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров