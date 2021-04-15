ЦИК Узбекистана начала подготовку к президентским выборам

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия Узбекистана утвердила программу основных мероприятий по подготовке к президентским выборам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне под руководством председателя ЦИК РУз Зайниддина Низамходжаева проведено заседание, посвященное обсуждению основных мероприятий по подготовке к выборам Президента Республики Узбекистан.

В программе основных мероприятий определены конкретные задачи по повышению правовой культуры и активности избирателей, внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в избирательный процесс, проведению подготовки к выборам с учетом пандемии коронавируса.

«Прежде всего, важно обеспечить правовое и методическое сопровождение процесса подготовки к выборам, своевременно и эффективно организовать работу по укреплению знаний и навыков участников избирательного процесса об избирательном законодательстве. С этой целью для членов всех окружных и участковых избирательных комиссий будут проводиться семинары, тренинги, учебные занятия, конференции, круглые столы и другие мероприятия, в том числе онлайн-конференции», - сообщает пресс-служба ЦИК Узбекистана.

Отметим, в соответствии с изменениями, внесенными в избирательное законодательство Республики Узбекистан, выборы Президента, депутатов Законодательной палаты, депутатов представительных органов государственной власти на местах перенесены с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября. Выборы Президента Узбекистана в этом году состоятся 24 октября.



