ЦИК утвердил календарный план по проведению референдума в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии приняли постановление о деятельности комиссий республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров сообщил, что порядок подготовки и проведения республиканского референдума определяет Конституционный Закон РК от 2 ноября 1995 года «О республиканском референдуме». В соответствии со статьей 20 подготовку и проведение референдума осуществляют Центральная избирательная комиссия РК, выполняющая функции Центральной комиссии референдума; территориальные избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных комиссий референдума; участковые избирательные комиссии, выполняющие функции участковых комиссий референдума.

Константин Петров доложил о полномочиях комиссий референдума всех уровней при проведении республиканского референдума.

На заседании был вынесен проект Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума.

Составы территориальных и участковых комиссий референдума, сведения о местонахождении и времени работы комиссий должны быть опубликованы в средствах массовой информации – не позднее 15 мая 2022 года. Сообщения о границах участков референдума тоже должны быть опубликованы в средствах массовой информации в это время.

«Агитация начинается после назначения референдума и завершается в ноль часов дня, предшествующего дню голосования, то есть в 00:00 4 июня 2022 года. Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, по каждому участку подписываются акимом, решением которого образован участок, и представляются по акту – не позднее 15 мая 2022 года», – сообщил Константин Петров во время заседания ЦИК.

О времени и месте голосования участковая комиссия референдума должна оповестить граждан не позднее 25 мая 2022 года.

«Проведение голосования участковыми комиссиями референдума в день голосования – с 07:00 до 20:00 по местному времени, если не установлено иное время голосования. Также в соответствии с правилами, установленными Конституционным Законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», в части, не противоречащей Конституционному Закону «О республиканском референдуме», решаются вопросы, связанные с подсчетом голосов на участке, определением результатов голосования в административно-территориальной единице», – проинформировал К.Петров.

Итоги голосования подводятся на заседании Центральной комиссии референдума, оформляются протоколом, подписываются Председателем, заместителем Председателя, секретарем и членами Центральной комиссии референдума и утверждаются постановлением.

Ранее сообщалось, что Парламент принял поправки в закон о референдуме.

Позже стало известно, что республиканский референдум пройдет 5 июня 2022 года. Соответствующий указ подписал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также выступил с видеообращением по изменениям в Конституцию. С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке .