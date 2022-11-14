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    ЦИК РК отозвала аккредитацию двух наблюдателей от международных организаций

    14 Ноября 2022, 18:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – ЦИК отозвала аккредитацию двух наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества и Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На повестке дня стоял вопрос об отзыве аккредитации наблюдателей международной организации на внеочередные выборы Президента РК.

    «10 ноября были получена аккредитация представителя Шау Чен от Шанхайской организации сотрудничества. Она не сможет принять участие в наблюдении. В этой связи необходимо внести соответствующее изменение в состав делегации. Кроме того, 14 ноября в Центральную избирательную комиссию РК поступило представление Министерства иностранных дел РК, согласно которому необходимо внести соответствующее изменение в состав делегации Организации исламского сотрудничества, аккредитованной на внеочередные выборы Президента РК, назначенные на 20 ноября 2022 года. Представление получено по дипломатическим каналам. С учетом изложенного, подготовлен проект постановления Центральной избирательной комиссии. В этой связи возникает необходимость отзыва аккредитации международного наблюдателя от Шанхайской организации сотрудничества Шау Чен и от Организации исламского сотрудничества Шакира Махмуда, а также отзыв их удостоверений международных наблюдателей», - сказал на заседании секретарь ЦИК РК.

    Члены Центральной избирательной комиссии проголосовали за постановление и поддержали. Таким образом, ЦИК отозвала аккредитацию двух наблюдателей от международных организаций.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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