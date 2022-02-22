ЦИК РК назначил выборы депутата Сената Парламента от Алматинской области на 22 апреля

Центризбирком назначил выборы депутата Сената Парламента от Алматинской области вместо выбывшего на 22 апреля 2022 года, а также утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

22 февраля 2022 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором был рассмотрен вопрос «О назначении выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Алматинской области вместо выбывшего».

Открывая заседание, Нурлан Абдиров отметил, что 29 декабря 2021 года Центризбиркомом было принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Кылышбаева Нурлана Наурызовича.

Постановлением Сената Парламента от 30 декабря 2021 года были прекращены полномочия депутата Сената Кылышбаева Н.Н. Также он подчеркнул, что в соответствии со статьями 69 и 83 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» выборы депутатов Сената Парламента вместо выбывших должны быть назначены Центральной избирательной комиссией не позднее двух месяцев с момента досрочного прекращения.

На основании вышеизложенного решением Центризбиркома выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Алматинской области вместо выбывшего назначены на 22 апреля 2022 года.

По вопросу повестки дня заседания подробно с докладом выступил заместитель Председателя Центризбиркома Константин Петров.

Он отметил, что согласно Конституции депутатом Сената Парламента может быть гражданин Республики Казахстан, достигший тридцатилетнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние десять лет и на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет. Кроме того, кандидат должен иметь высшее образование и стаж работы не менее пяти лет и обладать активным избирательным правом.

Также на заседании был утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению назначенных на 22 апреля 2022 года выборов депутата от Алматинской области вместо выбывшего.

Согласно Календарному плану определены следующие этапы избирательной кампании:

Выдвижение кандидатов– с 23 февраля до 18 часов 22 марта т.г. (начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за месяц до дня проведения выборов).

Выдвижение кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан осуществляется маслихатами, а также в порядке самовыдвижения.

Кандидат в депутаты Сената должен быть поддержан не менее чем десятью процентами голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, но не более чем двадцатью пятью процентами голосов выборщиков от одного маслихата.

Регистрация – до 18:00 часов 1 апреля т.г. (начинается после получения всех необходимых документов).

Регистрация кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан осуществляется Алматинской областной избирательной комиссией при наличии решения областного, городского или районного маслихата о выдвижении кандидата в депутаты (в случае выдвижения маслихатом); заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты (или заявления гражданина о намерении баллотироваться кандидатом в депутаты - в случае самовыдвижения); протокола соответствующей избирательной комиссии о результатах проверки подписей выборщиков в поддержку кандидата; биографических данных кандидата; справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах; документа, удостоверяющего внесение кандидатом избирательного взноса в сумме 900 000 тенге.

Внесенный взнос возвращается кандидату в случаях, если по итогам выборов кандидат избран депутатом Сената Парламента или по итогам голосования кандидат набрал не менее пяти процентов голосов выборщиков, принявших участие в голосовании, а также в случае смерти кандидата. Во всех остальных случаях внесенный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.

Предвыборная агитация – после 18:00 часов 1 апреля до 00:00 часов 21 апреля т.г. (начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов).

День тишины – 21 апреля т.г.

День голосования – 22 апреля т.г.

В соответствии с выборным законодательством результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании Алматинской областной избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования.

Итоги выборов депутата Сената Парламента устанавливает Центральная избирательная комиссия РК не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов – не позднее 28 апреля т.г. и публикует в средствах массовой информации сообщение об итогах выборов.