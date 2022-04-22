ЦИК РК и ЕС в Казахстане будут укреплять взаимное сотрудничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 апреля 2022 года состоялась встреча председателя Центральной избирательной комиссии РК Нурлана Абдирова с Послом Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускасом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии РК.

На встрече приняли участие секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман и заместитель Посла ЕС Мачей Мадалински.

В ходе встречи председатель ЦИК РК Н. Абдиров проинформировал Посла ЕС в Казахстане К. Янкаускас о деятельности Центризбиркома, новых подходах по реализации политики открытости, расширении сотрудничества с участниками избирательного процесса и представителями международного сообщества.

Особый акцент был сделан на Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года, в частности, на модернизации избирательной системы.

Также Посол К. Янкаускас был ознакомлен с форматом проведения встреч руководства Центризбиркома с общественностью в регионах, опытом проведения онлайн-опросов среди молодежи по ключевым вопросам избирательного процесса, функционалом интернет-ресурса ЦИК РК.

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении конструктивного диалога и расширении сотрудничества Центризбиркома РК с Представительством ЕС в РК, обмене опытом по изучению лучшей практики проведения выборов стран ЕС и совместных мероприятий.