ЦИК РК дал согласие на привлечение к ответственности четырех кандидатов в депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия по представлению Генеральной прокуратуры РК разрешила привлечь к ответственности четырех кандидатов, нарушивших агитационные требования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Органами прокуратуры ведется ежедневный мониторинг неукоснительного соблюдения избирательного законодательства. В ходе проверки выявлено пять фактов, связанных с проведением агитации с нарушением требований закона. То есть, они начали агитацию еще до окончания регистрации кандидатов. Из них один кандидат привлечен к административной ответственности, а четверо уже прошли соответствующую регистрацию. В соответствии с требованиями закона, привлечение кандидата к административной ответственности судом со дня его регистрации до объявления итогов выборов осуществляется только с согласия Центральной избирательной комиссии. Генпрокуратура вчера направила соответствующее предложение на имя председателя ЦИК: «Просим Вас рассмотреть наше предложение и дать разрешение на привлечение к ответственности четырех кандидатов», - сказал заместитель генерального прокурора РК Жандос Умралиев на заседании Центризберкома.

По его словам, нарушившие требования законодательства в части агитации являются кандидатами из одномандатных избирательных округов городов Астаны, Тараза и Караганды.

«Поскольку рекомендации, направленные Генеральной прокуратурой, имеют схожее содержание, предлагаю принять решение в отношении этих четырех граждан одним постановлением», - предложил член ЦИК Асылбек Смагулов.

Члены Центральной избирательной комиссии единогласно дали согласие на привлечение к ответственности четырех зарегистрированных кандидатов.

19 марта в Казахстане пройдут досрочные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.



