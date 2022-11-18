Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    ЦИК призвал казахстанцев соблюдать правила в день тишины

    18 Ноября 2022, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров обратился к казахстанцам в преддверии внеочередных выборов Президента РК и напомнил, что предвыборная агитация в день тишины запрещена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно нормам Конституционного закона о выборах, предвыборная агитация заканчивается в 00:00 часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Сегодня последний день предвыборной агитации», - сказал председатель ЦИК в ходе заседания.

    «Обращаю внимание всех участников избирательного процесса на то, что завтра, 19 ноября является днем тишины. 19 ноября любая деятельность, связанная с предвыборной агитацией, запрещена и за нее по законодательству предусмотрена правовая ответственность», - отметил Нурлан Абдиров.

    Ранее Нурлан Абдиров сообщил о выявленных во время предвыборной агитации нарушениях.

    Предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана началась 21 октября в 18:00 и заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов. Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аким Жетысуской области проголосовал на выборах Президента РК
    Для граждан РК начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии
    Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен отдал свой голос на выборах
    Призывники впервые приняли участие в голосовании в карагандинских гарнизонах
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров