Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    ЦИК получила аккредитацию 43 наблюдателей от международных организаций

    17 Октября 2022, 12:34

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – На аккредитацию в Центральную избирательную комиссию были представлены кандидатуры 43 наблюдателей от международных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман сообщил о том, что Центральной избирательной комиссией был открыт институт международного наблюдения за внеочередными выборами Президента РК.

    «По состоянию на 17 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел Республики Казахстан на аккредитацию представлены кандидатуры 43 наблюдателей от четырех международных организаций и одного иностранного государства», - сообщил Мухтар Ерман.

    Так, от Миссии наблюдателей СНГ представлены кандидатуры шести наблюдателей, от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников – 17 наблюдателей, от Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами 13 наблюдателей, от Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств пять наблюдателей и два наблюдателя из Грузии.

    На повестке дня также стоял вопрос о регистрации Дайрабаева Жигули Молдакалыковича кандидатом в Президенты РК.

    Жигули Дайрабаев был выдвинут от народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

    Так, постановлением Центральной избирательной комиссии Жигули Дайрабаев был зарегистрирован кандидатом в Президенты РК. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров вручил кандидату в Президенты РК свидетельство о регистрации кандидатом.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
    Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
    Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
    Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров