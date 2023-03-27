ЦИК озвучила итоги выборов в Мажилис Парламента РК по одномандатным округам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии озвучили имена кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по одномандатным территориальным избирательным округам, набравшим наибольшее количество голосов на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Мажилиса Парламента РК VIII созыва, избираемых по 29 одномандатным избирательным округам, ЦИК установила следующее:

По городу Астане:

- избирательный округ 1: 37 кандидатов были включены в бюллетень, избран Даулет Турлыханов, набрав 71 698 голосов;

- избирательный округ 2: 34 кандидата были включены в бюллетень, избран Даулет Мукаев, набрав 51 769 голосов;

По городу Алматы:

- избирательный округ 3: 30 кандидатов были включены в бюллетень, избран Ермурат Бапи, набрав 23 690 голосов;

- избирательный округ 4: 28 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Ерлан Стамбеков, набрав 15 930 голосов;

- избирательный округ 5: 24 кандидата были внесены в бюллетень, избран Бакытжан Базарбек, набрав 22 685 голосов;

По городу Шымкенту:

- избирательный округ 6: 8 кандидатов были включены в бюллетень, избран Данабек Исабеков, набрав 21 098 голосов;

- избирательный округ 7: 7 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Болатбек Нажметдинүлы набрав 19 851 голос;

По Абайской области:

- избирательный округ 8: 7 кандидатов были включены в бюллетень, избран Нуртай Сабильянов, набрав 131 872 голоса;

По Акмолинской области:

- избирательный округ 9: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избрана Айна Мысыралимова, набрав 154 587 голосов;

По Актюбинской области:

- избирательный округ 10: 11 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Казыбек Алишев, набрав 238 195 голосов;

По Алматинской области:

- избирательный округ 11: 9 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Ардак Назаров, набрав 122 242 голоса;

- избирательный округ 12: 14 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Данияр Каскарауов, набрав 153 225 голосов;

По Атырауской области:

- избирательный округ 13: 11 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Адил Жубанов, набрав 107 973 голоса;

По Западно-Казахстанской области:

- избирательный округ 14: 9 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Абзал Куспан, набрав 126 784 голоса;

По Жамбылской области:

- избирательный округ 15: 6 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Мукаш Искандиров, набрав 99 021 голос;

- избирательный округ 16: 6 кандидатов были внесены в бюллетень, избрана Гульдана Нурумова, набрав 190 078 голосов;

По Жетысуской области:

- избирательный округ 17: 13 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Руслан Кожасбаев, набрав 132 678 голосов;

По Карагандинской области:

- избирательный округ 18: 9 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Кудайберген Бексултанов, набрав 132 471 голос;

- избирательный округ 19: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Арман Калыков, набрав 145 228 голосов;

По Костанайской области:

- избирательный округ 20: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Абил Еркин, набрав 192 175 голосов;

По Кызылординской области:

- избирательный округ 21: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Мархабат Жайымбетов, набрав 148 646 голосов;

По Мангистауской области:

- избирательный участок 22: 9 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Едил Жанбыршин, набрав 117 386 голосов;

По Павлодарской области:

- избирательный округ 23 (Павлодарская область): 11 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Амантай Жаркынбек, набрав 168 625 голосов;

По Северо-Казахстанской области:

- избирательный округ 24: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Еркебулан Мамбетов, набрав 153 736 голосов;

По Туркестанской области:

- избирательный округ 25: 4 кандидата были внесены в бюллетень, избран Кайрат Балабиев набрав 142 595 голосов;

- избирательный округ 26: 6 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Уласбек Садибеков набрав 92 445 голосов;

- избирательный округ 27: 9 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Темир Кырыкбаев набрав 117 584 голоса;

По Улытауской области:

- избирательный округ 28 (Улытауская область): 8 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Ерболат Сатыбалдин, набрав 44 406 голосов;

По Восточно-Казахстанской области:

- избирательный округ 29: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Лукбек Тумашинов, набрав 165 596 голосов.

Ранее стало известно, что в Мажилис по партийным спискам прошли 6 политических партий Казахстана.

19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.



