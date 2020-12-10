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    ЦИК о видеотрансляциях с выборов: Ограничений здесь только два – это тайна голосования и сохранность персональных данных

    10 Декабря 2020, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК разъяснили запрет видеотрансляций с избирательных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается запрета трансляции, он больше в социальных сетях сейчас массировано обсуждается, на самом деле никакого запрета трансляции мы постановлением своим не вводим. Транслировать из избирательного участка информацию имеют право СМИ, так это было, так это и останется. Мы делаем пояснения, что, согласно существующего законодательства, снимать можно беспрепятственно, то есть национальные наблюдатели могут беспрепятственно осуществлять съемку, ограничений здесь только два – это тайна голосования и сохранность персональных данных, остальных ограничений нет», - пояснил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Он также остановился на вопросе распространения снятого видео наблюдателями.

    «Что касается полномочий наблюдателя по распространению контента, то оно не предусмотрено законодательством. Мы всегда выступали против того, чтобы наблюдатели осуществляли видеотрансляцию с избирательных участков. Ничего не поменялось в позиции Центральной избирательной комиссии», - добавил Константин Петров.

    Ранее в Центризбиркоме заявили, что видеотрансляция с избирательных участков законодательством не предусмотрена.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Общество Выборы-2021
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