ЦИК не зарегистрировала кандидатуру Фатимы Бизаковой в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия подтвердила несоответствие кандидата в Президенты РК Фатимы Бизаковой требованиям, предъявляемым к ней Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кандидат Фатима Бизакова родилась в Жамбылской области Казахстана. По данным Генпрокуратуры, не содержится в месте лишения свободы, виновной в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения не признавалась. Обладает активным избирательным правом. Бизакова Фатима является гражданкой Республики Казахстан по рождению и проживает в Казахстане последние 55 лет. Согласно представленной копии диплома, высшее образование имеет. Согласно представленной информации Министерства юстиции РК, республиканское общественное объединение, выдвинувшее кандидата, документ о регистрации в Министерстве юстиции имеет. Согласно представленным сведениям Агентства РК по делам государственной службы, стажа работы на государственной службе или выборных государственных должностях не имеет. Кандидат в Президенты РК Фатима Бизакова не соответствует требованиям, предъявляемым статей 54 Конституционного закона «О выборах в РК», - сказал член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов.

Таким образом, Центральная избирательная комиссия подписала протокол о несоответствии требованиям закона кандидатуры Фатимы Бизаковой в Президенты РК.

Ранее ЦИК отказала в регистрации еще двум кандидатам в Президенты РК - Хайрулле Габжалилову и Талгату Ергалиеву.

Всего ЦИК приняла документы от 12 кандидатов.

Выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.



