ЦИК не устанавливал новые требования в отношении национальных наблюдателей – Константин Петров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия не устанавливала новые требования в отношении национальных наблюдателей. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нового нет ничего. Все то, что включено в текст постановления Центральной избирательной комиссии основывается на совокупности существующих норм законодательства. Принято это постановление (о деятельности наблюдателей, прим. ред.) из-за того, что имелись реальные факты. Примерно треть неправительственного сектора у нас не осуществляет свою деятельность регулярно. Действующие они или бездействующие избирательные комиссии проверить не могут. Поэтому мы несколько конкретизировали и объяснили, какие документы нужны для того, чтобы зарегистрироваться на избирательном участке в качестве национального наблюдателя», - пояснил Константин Петров.

Ранее на заседании Центризберкома было отмечено, что наличие в уставе юрлиц цели, направленной на реализацию и защиту политических прав и свобод граждан, дает право на осуществление наблюдения. Согласно требованиям Гражданского кодекса (ст. 141, 106, 107), в учредительных документах юридического лица должно быть указание предмета и целей его создания.

Указание в уставах некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений, допустимости занятия иной деятельностью, не запрещенной законодательством, не означает возможности заниматься любым видом деятельности.

На основании этого в Постановлении ЦИК содержится положение о необходимости наличия в уставе цели, направленной на реализацию и защиту политических прав и свобод граждан.

Уполномоченные организациями лица после их регистрации в качестве субъектов наблюдения соответствующими избирательными комиссиями становятся участниками публично-правовых отношений. По закону их полномочия были оформлены соответствующим образом, в том числе подтверждены выписками из устава.