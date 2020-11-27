ЦИК эффективно выстраивает работу по обращениям - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК эффективно выстраивает работу по обращениям. Такое мнение высказал эксперт Института евразийский интеграции Казбек Майгельдинов, передает МИА «Казинформ».

«Предвыборный процесс набирает обороты. При этом как гражданская активность населения, так и политическая активность партий также растут. Однако для общества важно поднимать свою политическую культуру. Для этого уполномоченные органы должны качественно и планомерно вести разъяснительную работу среди широких масс для гражданского, правового просвещения», - обозначил эксперт.

К примеру, продолжил он, вчера прошло заседание ЦИК, в котором он дал ясные разъяснения по своим полномочиям.

С 21 октября по сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию поступили 34 обращения: 5 – от физических лиц, 29 – от юридических лиц, в том числе 13 – от СМИ.

«По характеру поступивших вопросов обращения распределились следующим образом: 50% (17) – о разъяснении норм закона о выборах; 17% (6) – о предоставлении информации по вопросам организации избирательного процесса; 12% (4) – предложения по совершенствованию выборного законодательства и деятельности ЦИК; 21% (7) – по иным вопросам», - сообщил Казбек Майгельдинов.

Из всех поступивших за указанный период 34 обращений: на 22 аппаратом ЦИК в установленные сроки даны ответы заявителям; 4 перенаправлены в государственные органы в установленном законом порядке, как не входящие в компетенцию Центризбиркома; 1 повторное обращение оставлено без рассмотрения; 2 информационных сообщения СМИ размещены на сайте ЦИК; 5 обращений находятся на рассмотрении. Неисполненных обращений нет, рассказал он.

«Данную тенденцию своевременного информирования необходимо продолжить, применяя режим постоянного мониторинга как запросов со стороны населения, так и со стороны политических партий. Как следствие не будет информационного вакуума и иных кривых толкований каких-либо ситуации. А таких ситуации с приближением выборов будет немало», - резюмировал Казбек Майгельдинов.