ЦИК Армении озвучил предварительные результаты парламентских выборов

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян представил протокол предварительных результатов состоявшихся накануне внеочередных парламентских выборов в Армении. По данным ЦИК, с результатом 53,92% победу одерживает партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Центральная избирательная комиссия Армении на внеочередном заседании представила предварительные итоги прошедших накануне внеочередных парламентских выборов. Согласно протоколу предварительных итогов, победу на выборах одерживает партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» - 53,92%. Второй результат показывает блок экс-президента РА Роберта Кочаряна «Айастан» («Армения») – 21,04%, третий результат - блок экс-главы СНБ РА Артура Ванецяна «Честь имею» - 5,23%.

«Согласно опубликованным ЦИК предварительным результатам выборов, партия «Гражданский договор» будет иметь конституционное большинство в новоизбранном парламенте (не менее 71 депутатов из 105) и сформирует правительство под моим руководством», - написал в Twitter и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

Напомним, 20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. В выборах принимали участие 25 политических сил, из которых 21 партия и 4 блока. По данным ЦИК РА, явка на выборах составила 49,4%. Наблюдение за выборами осуществляли 8 международных и 19 местных организаций. Действующее избирательное законодательство не предусматривает минимального порога обязательной явки избирателей. Порог прохождения в парламент для политических сил: 5% - для партий, 7% - для блоков.