ЦИК аккредитовала 134 иностранных наблюдателя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 по 7 ноября этого года Центральная избирательная комиссия аккредитовала 134 иностранных наблюдателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента открытия 22 сентября 2022 года Института международного наблюдения за внеочередными выборами Президента РК ЦИК РК аккредитованы 139 наблюдателей от международной организаций и от 8 иностранных государств. В период с 1 по 7 ноября Центральной избирательной комиссией от Министерства иностранных дел РК представлены кандидатуры 134 наблюдателей от 4 международных организаций 14 иностранных государств. От 4 международных организаций на аккредитацию вынесены 110 наблюдателей, в том числе от Миссии наблюдателей от СНГ – 55 наблюдателей, от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ – 34 наблюдателя, в составе Миссии от ШОС -19 наблюдателей, от Организации тюркских государств – два наблюдателя. От 14 иностранных государств на аккредитацию представлены 24 кандидатуры, в том числе от Великобритании, Ирака, Италии, Латвии, Сербии, Узбекистана, Финляндии по два наблюдателя. От Армении, Венгрии, Кыргызстана, Литвы, Польши и Тайланда – по одному наблюдателю. От Российской Федерации приедут 4 наблюдателя», - сказал на заседании секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

По итогам на 8 ноября 2022 года аккредитовано от Международных организаций иностранных государств 271 наблюдателей с учетом отзыва двух наблюдателей от международных организаций. По мере поступления представления аккредитаций данные будут обновляться.



