Цифровых вице-министров РК будут оценивать по работе с защитой персональных данных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для цифровых вице-министров определен KPI (ключевой показатель эффективности) в части интеграции государственных информационных систем с сервисом по контролю доступа к персональным данным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается в проекте концепции развития цифровой экосистемы на 2022-2027 года «Киберщит-2», опубликованном на сайте «Открытые НПА», работы по интеграции планируется выполнить в 2022 году на 40%, в 2023 году – на70%, в 2024 году – на 100%. Цифровым вице-министрам предстоит на плановый период определить государственные информационные системы, содержащие персональные данные для интеграции с сервисом.

Данный сервис позволяет гражданам контролировать использование их персональных данных, содержащихся в государственных базах данных, путем дачи разрешения или отказа в доступе к ним.

Ранее сообщалось, что операторы в ЦОНах и банках смогут получить доступ к персональным данным клиента только после подтверждения через смс-код.