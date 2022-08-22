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    Цифровых вице-министров РК будут оценивать по работе с защитой персональных данных

    22 Августа 2022, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для цифровых вице-министров определен KPI (ключевой показатель эффективности) в части интеграции государственных информационных систем с сервисом по контролю доступа к персональным данным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщается в проекте концепции развития цифровой экосистемы на 2022-2027 года «Киберщит-2», опубликованном на сайте «Открытые НПА», работы по интеграции планируется выполнить в 2022 году на 40%, в 2023 году – на70%, в 2024 году – на 100%. Цифровым вице-министрам предстоит на плановый период определить государственные информационные системы, содержащие персональные данные для интеграции с сервисом.

    Данный сервис позволяет гражданам контролировать использование их персональных данных, содержащихся в государственных базах данных, путем дачи разрешения или отказа в доступе к ним.

    Ранее сообщалось, что операторы в ЦОНах и банках смогут получить доступ к персональным данным клиента только после подтверждения через смс-код.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Безопасность Цифровой Казахстан
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