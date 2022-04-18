Цифровые заместители могут появиться у акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У акимов разных уровней могут появиться цифровые заместители, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такая информация размещена в нормативно-правовом документе «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих» и от 29 марта 2002 года 828 «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти», выложенном на портале открытых НПА.

В частности, в Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих» предлагается строку «Акимы областей, городов республиканского значения, столицы, их первые заместители и заместители» изложить в следующей редакции: «Акимы областей, городов республиканского значения, столицы, их первые заместители, заместители и цифровые заместители (Chief Digital Transformation Officer, CDTO)».

Кроме того, в Реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом, в главе 1 «Политические государственные должности» строку «Руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, их первые заместители и заместители» предлагается изложить в следующей редакции: «Руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, их первые заместители, заместители и цифровые заместители (Chief Digital Transformation Officer, CDTO)».

Документ находится на публичном обсуждении до 27 апреля 2022 года.