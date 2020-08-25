Цифровые возможности казахстанского ТВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день цифровое эфирное телевидение доступно уже 86,26% жителям страны. Согласно плану реализации проекта, к 2022 году общий процент охвата населения достигнет свыше 95%. Это говорит о том, что, скоро почти у всех жителей Казахстана появятся одинаковые условия в получении качественного изображения на своих голубых экранах, передает МИА «Казинформ».

Реализация проекта по внедрению цифрового наземного телевещания в Казахстане началась в июле 2012 года. В настоящее время общее количество введённых в эксплуатацию РТС - 492 единицы, которые охватывают более 13 миллионов жителей.

Долгий срок перехода объясняется сложностью задачи. Переход страны от «аналога» на «цифру» - один из самых масштабных и уникальных проектов современного Казахстана. Для 100% отключения аналогового телевещания по всей стране необходимо построить и модернизировать 827 радиотелевизионных станций. Но такой объем работы оправдывает цель: цифровое телевидение позволяет получить изображение и звук высокого качества, а также предоставляет больший выбор каналов и программ. Сигнал старого образца очень уязвим для внешнего воздействия, к примеру, он зависит от плохой погоды и в сильный ветер может попросту пропасть. У цифрового телевещания высокий уровень защиты и качества сигнала, он принимается на больших расстояниях. Сейчас аналоговое вещание работает по принципу: один передатчик – один канал. Цифровое позволяет трансляцию множества каналов на одном передатчике. Проще говоря, каналы «сжимаются» и передаются 1 частотой - «мультиплексом». Плюсы для телезрителей очевидны – качество сигнала, больший, чем прежде, выбор каналов, а бесплатный пакет может включать до 30 телеканалов. И все это без абонентской платы.

Первыми новшество в эфирном телевидении ощутили жители Мангыстауской, Жамбылской и Туркестанской, Алматинской, Костанайской и Павлодарской областей. Соотечественники получают качественное цифровое телевидение по основному мультиплексу, в который входят крупнейшие телеканалы Казахстана: «QAZAQSTAN», «Хабар», «Хабар24», «BALAPAN», «ЕЛ АРНА»,«QAZSPORT»,«Kazakh TV», «Первый канал Евразия», и один из региональных телеканалов.

Новый толчок для развития с введением цифрового вещания получают и отечественные телеканалы. Возможности аналогового телевидения исчерпали себя, и новые телеканалы попросту не могут выйти в эфир из-за отсутствия мест в «аналоге». «Цифра» дает возможность работать всем. Перед государством стоит задача по поддержке небольших региональных телеканалов, поэтому ежегодно участие в конкурсе на вхождение в первый, основной мультиплекс принимают и областные телеканалы. Но войти в список каналов, доступных на цифровой волне, может любой казахстанский канал – согласно тарифу на распространение по цифровой сети. Взамен телекомпания получает не только бесперебойное вещание в идеальном качестве, но и возможность вводить дополнительные функции в систему телевизионного вещания, такие как возможность нажать на паузу и выводить анонс телепередач предством кнопки EPG. Очевидна выгодна и для всей страны в целом – это развитие цифрового наземного телевещания и предоставление абонентам качественное изображение и звук.

Переход на «цифру» сегодня - тренд общемировой. К примеру, Германия, Великобритания, Испания, Швеция начали переформатирование сигнала больше 20 лет назад. Главный приоритет тут – повышение качество жизни человека, в том числе, и с помощью качественного ТВ.