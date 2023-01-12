Цифровые учебники будут использоваться в казахстанских школах наряду с бумажными

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит заседание коллегии Министерства просвещения РК. По словам главы ведомства Гани Бейсембаева, в казахстанских школах увеличатся часы по английскому языку и цифровой грамотности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем образовании продолжится работа по изменению стандарта среднего образования и Типовых учебных программ в части корректировки целей обучения, увеличения часов по изучению английского языка, предмета «Цифровая грамотность» и изменения программ отдельных предметов», - сказал министр на заседании коллегии.

По словам главы ведомства, традиционное преподавание дополнится инновационными способами преподавания предметов, а наряду с бумажными учебниками будут использоваться цифровые учебники.

Также будет проработан вопрос повышения заработной платы педагогов- психологов, социальных педагогов, библиотекарей организаций образования. Министр сообщил, что будет продолжена работа по модернизации школ в малых городах и селах, улучшению инфраструктуры и безопасных условий в действующих школах.



Фото: Vitaly Nevar/TASS via Getty Images









