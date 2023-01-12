Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Цифровые учебники будут использоваться в казахстанских школах наряду с бумажными

    12 Января 2023, 10:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит заседание коллегии Министерства просвещения РК. По словам главы ведомства Гани Бейсембаева, в казахстанских школах увеличатся часы по английскому языку и цифровой грамотности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В среднем образовании продолжится работа по изменению стандарта среднего образования и Типовых учебных программ в части корректировки целей обучения, увеличения часов по изучению английского языка, предмета «Цифровая грамотность» и изменения программ отдельных предметов», - сказал министр на заседании коллегии.

    По словам главы ведомства, традиционное преподавание дополнится инновационными способами преподавания предметов, а наряду с бумажными учебниками будут использоваться цифровые учебники.

    Также будет проработан вопрос повышения заработной платы педагогов- психологов, социальных педагогов, библиотекарей организаций образования. Министр сообщил, что будет продолжена работа по модернизации школ в малых городах и селах, улучшению инфраструктуры и безопасных условий в действующих школах.


    Фото: Vitaly Nevar/TASS via Getty Images

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маракуйю на аквапонике вырастила павлодарская школьница
    Очные занятия в школах отменили в ряде регионов Казахстана
    Занятия для начальных классов переводятся на дистанционку в Караганде
    Занятия для учеников 1-9 классов в Семее пройдут онлайн
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров