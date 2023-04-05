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    Цифровые проекты стран ЕАЭС представят на форуме в Минске

    5 Апреля 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цифровые проекты, реализуемые в странах Евразийского экономического союза, будут представлены на V Евразийском цифровом форуме EADF2023, который пройдет 18-21 апреля в Минске на полях 29-го Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2023» при поддержке Евразийской экономической комиссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    «Евразийский цифровой форум EADF заслуженно стал центральным международным мероприятием на полях «ТИБО». Участники форума имеют возможность представить корпоративные и национальные стенды с презентацией проектов в сфере цифровизации, реализуемых с их участием, собственные инновационные разработки и ИТ-решения для цифровой трансформации», - отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян.

    Форум EADF2023 призван содействовать поэтапному формированию единого Евразийского цифрового рыночного пространства, гармонизации национальных стратегий цифровой трансформации государств-членов Евразийского экономического союза.

    На Форуме EADF2023 планируется обсудить международный опыт интеграции и гармонизации цифровых рынков, отраслевые аспекты цифровой трансформации внутренних рынков ЕАЭС, вопросы цифрового суверенитета в условиях трансграничного оборота данных и другие темы.

    В работе пленарной сессии «Цифровая Евразия, точки роста электронного взаимодействия и интеграции» примут участие Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов, представители международных организаций, бизнеса, научных сообществ, лидеры мнений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Беларусь ЕАЭС
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