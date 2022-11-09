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    Цифровые паспорта появились у граждан Казахстана

    9 Ноября 2022, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В приложении eGov Mobile появились цифровые паспорта, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня очень удобно пользоваться цифровым документом у себя в смартфоне при отсутствии оригинала документа. После введения и положительного опыта использования цифрового удостоверения, мы решили перевести в цифру еще и паспорт. Он уже сейчас доступен в мобильном приложении eGov Mobile», - сообщил в Telegram глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

    По словам министра, пока цифровым паспортом можно воспользоваться только на территории Казахстана для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности. Такая необходимость может возникнуть в случае, например, потери удостоверения или истечения его срока годности.

    «Напомню, что сегодня в цифровой формат помимо паспорта переведены 18 самых востребованных документов – это удостоверение личности, водительское удостоверение, ПЦР-тесты, свидетельство о рождении и браке и пр.», - дополнил Б. Мусин.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Цифровой Казахстан МЦРИАП
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