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    • Цифровые офицеры появятся в Вооруженных силах РК

    2 Августа 2022 14:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Вооруженных силах РК появятся цифровые офицеры. Они будут заниматься реинжинирингом существующих процессов в Министерстве обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев сообщил о том, что ведомство будет обучать всех военнослужащих цифровой грамотности.

    «Третье направление - цифровые офицеры, которые будут заниматься реинжинирингом существующих процессов в Министерстве обороны. Еще одно важное направление - кибербезопасность. Чтобы цифровые решения верно работали, нужно обеспечить кибербезопасность на всех уровнях. Кибербезопасность будет сихнронизироваться с информационной безопасностью», - пояснил на брифинге в СЦК Дархан Ахмедиев.

    В Минобороне РК уточнили, что цифровые офицеры – это руководители, отвечающие за проведение цифровой трансформации, определяющие стратегию цифровизации. Это инициаторы и проводники единой политики цифрового развития, обеспечивающие координацию с государственными цифровыми платформами и проектами.

    Ранее сообщалось, что впервые в истории Вооруженных сил состоится отбор «цифровых офицеров».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Цифровой Казахстан #Минобороны РК #Вооруженные силы
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