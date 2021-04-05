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    «Цифровые» документы теперь можно использовать при перелетах между Нур-Султаном и Алматы

    5 Апреля 2021, 16:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект по использованию цифровых документов на рейсах авиакомпании «Air Astana» по направлению Нур-Султан – Алматы и Алматы – Нур-Султан запустило сегодня Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Министерством цифрового развития, АО «Авиационная администрация Казахстана», аэропортами городов Нур-Султан и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

    Применение электронного удостоверения личности возможно через приложение Egov mobile в пунктах регистрации, досмотра и посадки указанных аэропортов начиная с сегодняшнего дня.

    Пассажирам рекомендуют иметь при себе оригинал удостоверения личности. На время пилотного проекта цифровые документы являются альтернативным вариантом проверки статуса пассажира.

    Программное обеспечение «Е-document» по считыванию QR-code, сгенерированного сервисом «Цифровые документы» на EgovMobile, разработано совместно с аэропортом Нурсултан Назарбаев.

    Проект вводится в целях исполнения поручения Главы государства «Цифровизация процессов по предоставлению удостоверений личности, дипломов и прав в электронном виде и внедрение в работу государственных органов».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Алматы Туризм Транспорт Цифровой Казахстан
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