Цифровые центры занятости продолжают внедрять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал о процессе внедрения цифровых центров занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения доступности услуг в сфере занятости поэтапно продолжается работа по внедрению цифровых центров занятости. С этого года услуги по регистрации в качестве безработного, назначение соцвыплат в связи с потерей работы и выдача направлений на субсидируемые рабочие места полностью автоматизированы посредством электронной биржи труда», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

Он привел статистические данные.

«За это время каждый третий человек или 122 тысячи граждан, обратившихся в центр занятости, получили онлайн-услуги. Через портал 44 тысячи человек получили возможность трудоустройства, более 15 тысяч человек получили социальные выплаты в связи с потерей работы онлайн, через электронную биржу труда», - заключил министр.

Ранее С. Шапкенов сообщил о снижении уровня безработицы. «С начала пандемии сократилось число непродуктивно занятых с 12,2% до 7,4%. Самое главное – это то, что уровень безработицы сохранился в объеме 4,9%, а уровень молодежной безработицы снизился в сравнении с прошлым годом и составил 3,7%», - сказал министр.