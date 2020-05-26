«Цифровую социальную карту семьи» и другие механизмы соцпомощи обсудили в Мажилисе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе состоялось расширенное заседание Комитета по социально-культурному развитию, на котором рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования механизмов предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в рамках исполнения поручения Главы государства Правительству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
Как отметил выступивший перед депутатами вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов, разрабатываемая министерством информационная система «Цифровая социальная карта семьи», работу над которой планируется завершить к осени этого года, позволит определить уровень благополучия в проактивном формате. Это даст возможность перейти от заявительной модели оказания соцпомощи нуждающимся гражданам к выявительной модели.
По словам депутата Мажилиса Жанат Омарбековой, в нашей стране имеется большая потребность в высококвалифицированных социальных работниках, требуется модернизация их деятельности. Кроме того, необходимо совершенствовать и специальную программу дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями.
«Необходимо провести всесторонний анализ жалоб, замечаний и предложений населения по получению нуждающимися гражданами социальной помощи и принять соответствующие меры», - сказал председатель Комитета Бейбут Мамраев, подводя итоги заседания.
Кроме того, Б. Мамраев акцентировал внимание на том, что в целях своевременного получения социальной помощи нуждающимися жителями отдаленных сельских населенных пунктов нужно расширить доступность банковских услуг.
Комитет Мажилиса по социально-культурному развитию рекомендовал выработать четкий механизм оказания социальной поддержки нуждающимся гражданам, исключающий любые факты иждивенчества со стороны отдельных граждан.
Также рекомендовано системно проработать вопрос расширения возможностей по повышению экономической активности и вовлеченности в трудовую деятельность безработных, малообеспеченных граждан и лиц с ограниченными возможностями.
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