Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Цифровую систему раннего выявления пожаров установят в казахстанских лесах

    10 Октября 2022, 15:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специальная цифровая система поможет выявлять пожары на ранних стадиях в лесах. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прорабатывается вопрос установления цифровой системы раннего выявления и предупреждения очагов возгорания в лесных массивах», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Премьер заверил, что в целях профилактики лесных пожаров государственными лесовладельцами республики ежегодно проводятся работы по созданию минерализованных полос и противопожарных разрывов, а также в весенний и осенний периоды осуществляются управляемые отжиги и скашивание травянистой растительности на территориях, прилегаемых к государственному лесному фонду.

    При этом, отмечает глава Кабмина, согласно статье 26 Лесного кодекса борьба с лесными пожарами входит в обязанности государственных лесовладельцев.

    По информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в текущем году работы по устройству минерализованных полос проведены в объеме 7,2 тыс. км, уход за ними проведен в объеме 188,7 тыс. км, установлено и обновлено 5 тыс. 302 аншлага на противопожарную тему, сельскохозяйственным производителям выдано 12070 предписаний и уведомлений, распространено 76,2 тыс. листовок, проведено 9889 семинаров, лекций и бесед в организациях и учебных заведениях, а также с отдыхающими в лесных массивах.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Цифровой Казахстан Пожар Минэкологии Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Международный форум по цифровизации сельского хозяйства в РК: от теории к практике
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами