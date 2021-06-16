Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    Цифровую систему E-Qonaq презентовали в Нур-Султане

    16 Июня 2021, 19:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичной гостинице Sheraton состоялась презентация цифровой платформы E-Qonaq. На сегодняшний день платформа работает в рамках пилотного режима пока в 383 местах размещения по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова отметила, что цифровизация туристической отрасли, туристических продуктов, также мест на сегодня актуальная задача. Реализация цифровой программы E-Qonaq осуществляется национальной компанией Kazakh Tourism.

    «С октября 2020 года несмотря на карантинные ограничения, пандемию, уже в пилотном режиме внедрена в определенное количество отелей, гостевых домов, хостелов. По состоянию на 15 июня программа E-Qonaq внедрена в 383 гостевых домах, отелях и хостелах и показывает очень хорошие результаты. Во-первых, мы понимаем движение наших туристических потоков. На сегодняшний день около 22 тысяч туристов было зафиксировано по этой программе. Мы понимаем, какого уровня турист, в какие отели приезжают. Мы понимаем, какие места особо интересуют туристов, также их движение», - рассказала в ходе встречи с журналистами в столичной гостинице глава Минкультуры.

    Также министр рассказала о преимуществах данной платформы.

    «Сейчас турист приезжает в гостиницу, по этой программе его фиксирует. Мы понимаем, что приехал турист и откуда он приехал. Такая система работает по всему миру. Система E-Qonaq в пилотном режиме показала очень положительный результат. На сегодня отрабатывается с правоохранительными органами, чтобы была консолидация. Мы, конечно, работаем и в законодательном поле, чтобы программа могла быть признана на всех уровнях - законодательном и отраслевом», - отметила Актоты Раимкулова.

    В свою очередь председатель национальной компании Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев в ходе презентации программы рассказал, как работает система E-Qonaq в гостиницах и других местах размещения.

    «Для того, чтобы понять качество туристической отрасли, очень важно иметь информацию о туристе. Это его привычки, куда он приезжает, на сколько он остается, из какой страны. Если брать данные по статистике, то сегодня средняя заполняемость гостиниц составляет 25% (во время пандемии). Как показывает международный опыт, ниже 30% заполняемости гостиниц - значит порог убыточности и гостиница работать не может», - пояснил Ержан Еркинбаев.

    Председатель компании отметил, что в целях улучшения системы статистики и получения информации о туристах, в рамках госпрограммы развития туристкой отрасли разработана цифровая платформа, которая позволяет собирать все данные о прибывающих иностранных туристах и консолидировать информацию в одном месте.

    Также Ержан Еркинбаев перечислил трудности с введением данных иностранных туристов, с которыми сталкиваются работники гостиниц.

    «Как это происходит по факту? Отель собирает бумажные данные об этих иностранцах, проставляет печати, заполняет бланки, физически везет в отдел миграции, сдает это все. Процедура сложная. Сотрудник ресепшн в отеле входит в систему миграции с ЭЦП-кодом и вручную вбивает гостя, который приехал. Во-первых долго, во-вторых сотрудники ресепшн меняются и только со своим индивидуальным ключом может зайти. По инициативе нашей разработки и наших коллег по КНБ и МВД, платформа E-Qonaq может нести вторую функцию. Приезжая в отель, гость делает «check in», и данные, которые использует отель, автоматически уходят в базу служб безопасности», - объяснил спикер.

    По словам председателя Kazakh Tourism, до конца года нацкомпания намерена увеличить количество гостиниц с системой до 600. Также Ержан Еркинбаев отметил, что программа E-Qonaq на сегодня объединяется с приложением Ashyq для удобства гостей.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туризм Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Международный форум по цифровизации сельского хозяйства в РК: от теории к практике
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка