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    Цифровую систему для распределения топлива между аграриями планируют ввести в РК

    11 Мая 2022, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Асет Магауов озвучил ряд предложений касательно совершенствования системы распределения объемов дизельного топлива между аграриями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно нормам Закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» Министерство сельского хозяйства ежегодно совместно с акиматами областей определяет объемы потребности сельхозтоваропроизводителей республики в нефтепродуктах и вносит в министерство предложения об объемах поставок дизтоплива для них. На основании данных предложений, Министерство энергетики совместно с Минсельхозом утверждает график закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ», - сообщил Асет Магауов на брифинге в СЦК.

    По его словам, акиматы областей на своем уровне определяют операторов по поставкам дизельного топлива фермерам.

    «Вместе с тем, согласно нормам отраслевого закона, лица, осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов, ежегодно с 1 марта по 31 мая и с 1 августа по 31 октября обязаны отдавать приоритет при реализации нефтепродуктов производителям сельскохозяйственной продукции. С учетом действующих норм законодательства Республики Казахстан, государственные органы не вмешиваются в процесс распределения дизельного топлива или в выборы операторов», - подчеркнул вице-министр.

    По информации спикера, в целях создания условий для заключения «прямых» договоров на покупку дизельного топлива между фермерами и ресурсодержателями (поставщиками на заводе) или чтобы дать фермерам возможность самостоятельно кооперироваться и выбирать оператора по поставке нефтепродуктов для полевых работ, Минсельхозу необходимо проработать вопросы создания базы данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактов, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ и внедрении электронно-информационной системы для распределения топлива.

    «По нашему мнению, адресное выделение объемов дизельного топлива аграриям с внедрением электронно-информационной системы позволит создать прозрачность распределения, исключить лишние звенья в цепочке распределения, а также исключить возможные коррупционные составляющие», - заключил Асет Магауов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Минсельхоз Сельское хозяйство Цифровой Казахстан Минэнерго РК Топливо
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