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    Цифровую проекцию дорожной разметки установят в крупных городах страны

    15 Апреля 2021, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На одной из центральных улиц столицы установлена система проекции дорожной разметки на проезжей части. Опыт планируют распространить во всех крупных казахстанских городах. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализуется пилотной проект на нерегулируемом пешеходном переходе в г. Нур-Султане по пр. Кабанбай батыра (в районе здания столичного цирка установлена система проекции дорожной разметки на проезжей части). Данная система позволяет обеспечить надлежащую видимость зоны пешеходного перехода и пешеходов на ней в ночное время, независимо от времени года и климатических условий, а также концентрировать внимание водителей, что является основным преимуществом системы», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    По результатам пилотного проекта планируется продолжить их установку во всех крупных городах Казахстана.

    «В рамках обеспечения безопасной организации дорожного движения, на постоянной основе внедряется передовой международный опыт. Так, в ряде областей установлены «умные» пешеходные переходы, которые с помощью специальных датчиков автоматически подсвечивают участок дороги. Пешеходы, находящиеся на «зебре», хорошо видны водителям в ночное время суток и в условиях недостаточной видимости (такие пешеходные переходы функционируют в городах Сарыагаш, Атырау, Талдыкорган и Павлодар)», - добавил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Цифровой Казахстан Дороги
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