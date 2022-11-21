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    Цифровую платформу по приобретению школьной формы намерены внедрить в РК – Мининдустрии

    21 Ноября 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными государственными органами обсуждены вопросы внедрения цифровой платформы в рамках Правил оказания финансовой и материальной помощи малообеспеченным семьям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Данный проект планируется реализовать в целях исполнения поручения Главы государства касательно направления целевых государственных заказов по приобретению школьной формы на развитие отечественной легкой промышленности.

    В совещании под руководством председателя Комитета индустриального развития Ильяса Оспанова были обсуждены вопросы относительно запуска проекта. На первом этапе пилотный проект предлагается внедрить в Астане с последующим внедрением во всех регионах страны.

    «На сегодняшний день рассматривается вопрос через платформу «Социальный кошелек» предоставлять родителям ваучеры для приобретения школьной формы в определенных магазинах. Также предоставить на льготных условиях точки для реализации школьной формы отечественных товаропроизводителей. В этой связи нужно сформировать реестр ОТП, одним из главных критериев определить производство продукции в соответствии с национальными стандартами», – отметил Ильяс Оспанов.

    По итогам внедренного механизма будет обеспечена прозрачность расходования бюджетных средств по целевому назначению. А также проект способствует загрузке отечественного производства по выпуску школьной формы.

    Помощь для приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей в рамках Правил оказания финансовой и материальной помощи малообеспеченным семьям предоставляется в денежной форме согласно заявлению родителей в размере не ниже величины прожиточного минимума.
    Образование Промышленность Цифровой Казахстан Общество МИИР РК
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