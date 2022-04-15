Цифровую платформу для госорганов будут создавать отечественные компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цифровую платформу для госорганов будут создавать отечественные компании. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будем ли мы переходить на Сбер или рассмотрим другие платформы?» - спросила представитель СМИ в ходе брифинга в СЦК.

«Сейчас в связи с геополитической ситуацией, учитывая наши другие практики, мы решили своими силами совместно с АО «НИТ» разработать платформу. То есть, платформа будет разработана своими силами, силами казахстанских IT-компаний», - прокомментировал вице-министр.

По его словам, сейчас ведутся технические и экономические расчеты.

«В течение двух-трех лет перейдем на отечественную систему. До конца года будут представлены первые сервисы платформы», - добавил он.

В пресс-службе ведомства отметили, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан проводит оценку рисков, в том числе с учетом геополитической обстановки, анализирует ситуацию с учетом мнения экспертной среды и общественности.

«На сегодняшний день никаких юридических отношений с группой СБЕР по реализации платформы нет. Одно из приоритетных решений, которое рассматривает министерство – создание платформы для цифровизации на основе ресурсов национального оператора АО «НИТ», отечественных IT-компаний с привлечением экспертов, имеющих опыт в реализации подобных проектов», - добавили в пресс-службе МЦРИАП.