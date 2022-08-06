Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Цифровую карту семьи запустят в пилотном режиме в Казахстане с 1 сентября

    6 Августа 2022 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросу подготовки к запуску Цифровой карты семьи с участием представителей министерств внутренних дел, юстиции, акиматов областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Цифровая карта семьи – это персонифицированная по государственным гарантиям база семьи. Она обеспечит реализацию права каждой семьи на получение тех или иных видов государственных гарантий в зависимости от состава семьи и степени благополучия.

    К примеру, семья, имеющая ребенка до одного года, имеет право на пособие по рождению ребенка. Семья, имеющая более четырех несовершеннолетних детей - на ежемесячное пособие на детей до 18 лет. Семья, имеющая ребенка-инвалида - на ежемесячное пособие по инвалидности. Таких примеров много.

    Внедрение Цифровой карты семьи предусматривает предоставление установленных государством пособий в проактивном формате, то есть без ожидания заявления от получателя.

    Алгоритм работы Цифровой карты семьи будет реализован следующим образом: семья, имеющая право на получение государственной гарантии, получает СМС-уведомление от министерства с указанием того, что он является потенциальным получателем государственной гарантии.

    Кроме того, в СМС-уведомлении ему будет предоставлено право на согласие или отказ от назначения государственной гарантии в проактивном формате. В случае согласия получателя производится назначение пособия, которое в последующем перечисляется на счет получателя.

    В ходе совещания заслушана готовность центральных государственных органов, местных исполнительных органов и НАО «Правительство для граждан» к запуску Цифровой карты семьи.

    По итогам совещания было принято решение начать с 1 сентября пилотную реализацию Цифровой карты семьи по отдельным видам госгарантий.

    Как сообщалось, во время расширенного заседания Правительства Президент поручил до конца года запустить Цифровую карту семьи, а также внедрить Социальный кошелек.

    Фото: chicagoildivorcelawyer.com
    #Минтруда РК #Цифровой Казахстан #Общество #Соцвыплаты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава Минтруда РК раскритиковала акиматы за низкий уровень трудоустройства
    Спутниковыми технологиями оснастят населенные пункты с плохим Интернетом в Казахстане
    Штрафы на 135 млн тенге выписали за плохой Интернет в Казахстане
    Более 9 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
    Популярное
    1 Аким города Тараза покинул свой пост
    2 Молочный фальсификат - 78 % несоответствий выявили в казахстанской продукции
    3 Назначен заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК
    4 Сбор денег для якобы больного ребенка - двух аферисток задержали в Алматы
    5 Казахстан досрочно выиграл первое «золото» ЧА-2022 по дзюдо