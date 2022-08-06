Цифровую карту семьи запустят в пилотном режиме в Казахстане с 1 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросу подготовки к запуску Цифровой карты семьи с участием представителей министерств внутренних дел, юстиции, акиматов областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Цифровая карта семьи – это персонифицированная по государственным гарантиям база семьи. Она обеспечит реализацию права каждой семьи на получение тех или иных видов государственных гарантий в зависимости от состава семьи и степени благополучия.

К примеру, семья, имеющая ребенка до одного года, имеет право на пособие по рождению ребенка. Семья, имеющая более четырех несовершеннолетних детей - на ежемесячное пособие на детей до 18 лет. Семья, имеющая ребенка-инвалида - на ежемесячное пособие по инвалидности. Таких примеров много.

Внедрение Цифровой карты семьи предусматривает предоставление установленных государством пособий в проактивном формате, то есть без ожидания заявления от получателя.

Алгоритм работы Цифровой карты семьи будет реализован следующим образом: семья, имеющая право на получение государственной гарантии, получает СМС-уведомление от министерства с указанием того, что он является потенциальным получателем государственной гарантии.

Кроме того, в СМС-уведомлении ему будет предоставлено право на согласие или отказ от назначения государственной гарантии в проактивном формате. В случае согласия получателя производится назначение пособия, которое в последующем перечисляется на счет получателя.

В ходе совещания заслушана готовность центральных государственных органов, местных исполнительных органов и НАО «Правительство для граждан» к запуску Цифровой карты семьи.

По итогам совещания было принято решение начать с 1 сентября пилотную реализацию Цифровой карты семьи по отдельным видам госгарантий.

Как сообщалось, во время расширенного заседания Правительства Президент поручил до конца года запустить Цифровую карту семьи, а также внедрить Социальный кошелек.

Фото: chicagoildivorcelawyer.com

