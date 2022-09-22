Цифровую карту семьи внедрили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в пилотном режиме внедрена Цифровая карта семьи. Она автоматически определяет уровень социального благополучия граждан и позволяет в проактивном формате оказать им гарантированную господдержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Цифровой карте семьи собраны данные о всех жителях области, которые распределены по уровню благосостояния семей. Он определяется пяти критериями: экономические условия жизни, охват услугами здравоохранения и наличие лиц с инвалидностью, жилищные условия, социальные условия, охват услугами образования и уровень образования членов семьи.

Цифровая карта работает следующим образом: система автоматически определяет семьи, которые нуждаются в господдержке, и потенциальному получателю направляется СМС-уведомление для получения согласия на оказание государственной услуги.

После получения согласия пособия, выплаты или иные виды господдержки зачисляются на банковский счет получателя.

«В рамках отработки потенциальных получателей АСП в регионе были сформированы рабочие группы, силами которых организована проверка сведений в базе Цифровой карты семьи. Из 27 760 претендентов на АСП отработан 26 721 человек, или 96,3 %», – сообщили в акимате Карагандинской области.

Этапы реализации проекта:

с 1 сентября предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и соцвыплат;

с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в здравоохранении и образовании;

с 2025 года будет охват всеми видами государственных гарантий.

Также в будущем году в пилотном режиме планируется ввод «социального кошелька» как альтернативы банковским картам. Он будет открыт по ИИН каждому казахстанцу в системе Национального банка и позволит защитить начисленные на него средства от взысканий со стороны банков, коллекторов и налоговых органов. При этом его обладателям не нужно постоянно посещать банки второго уровня для открытия счета или обновления банковской карты (каждые 3 года). Это также позволит проактивно начислять социальные выплаты на кошелек. Граждане смогут самостоятельно выбрать, куда им начислять социальные выплаты и пособия: на социальный кошелек электронными деньгами или обычным способом на банковскую карту. С социального кошелька можно будет перевести свои средства на банковскую карту и пользоваться ею как обычно либо обналичить.



