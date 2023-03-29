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    Цифровую карту семьи получили около 300 тысяч жителей Атырауской области

    29 Марта 2023, 06:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Цифровую карту семьи получили около 300 тысяч жителей Атырауской области. Об этом сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для реализации проекта «Цифровая карта семьи» был создан областной штаб. Составлены списки граждан, нуждающихся в государственной поддержке. Определена классификация их социального положения.
    Учитывались материальные доходы, жилищные условия, состояние здоровья, образование. В списки вошли дети в возрасте от 2 до 6 лет, не зарегистрированные в дошкольных организациях, дети в возрасте от 6 до 18 лет, не зарегистрированные в школах и организациях профессионально-технического образования, молодежь категории NEET. Лица, не охваченные системой обязательного социального страхования, граждане, не зарегистрированные по месту жительства семьи, не имеющие жилья. Также определены частные предприятия, крестьянские, фермерские хозяйства, которые не перечисляют обязательные отчисления. В результате цифровой картой семьи в настоящее время охвачено около 300 тысяч человек», – рассказал Азамат Мамбетов.
    Цифровая карта семьи - система, которая позволяет казахстанцам получать все социальные выплаты и пособия в проактивном формате без подачи заявлений. Проактивный формат подразумевает автоматическое назначение выплат с минимальным участием получателя. Эта система должна повысить оперативность и улучшить качество государственных услуг по оказанию помощи гражданам, одновременно снижая коррупционные риски.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Социальная поддержка Общество
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