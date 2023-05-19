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    Цифровую аналитику внедряют суды Казахстана

    19 Мая 2023, 15:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев рассказал о ходе цифровизации судебной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «ИТ технологии позволяют эффективно и оперативно защищать конституционные права и свободы граждан. Правосудие становится более доступным и прозрачным для людей и бизнеса. О состоянии цифровизации правосудия: первое, пандемия коронавируса внесла коррективы в работу судов – срочно надо было найти баланс между безопасностью участников процесса и обеспечением доступа к правосудию. Здесь нашлись определенные плюсы – ускорилась цифровизация судебной системы, были установлены дополнительные мобильные серверы видеоконференцсвязи, увеличена пропускная способность каналов связи», - сказал Асламбек Мергалиев на международной научно-практической конференции на тему «Искусственный интеллект и большие данные (Big Data) в судебной и правоохранительной системе: реалии и требование времени».

    По его словам, это позволило судам полностью перейти на дистанционный формат работы. Он также отметил, что хотя сейчас запрета на проведения судебного заседания в обычном режиме уже нет, онлайн формат продолжает быть востребованным.

    «Второе. Есть единое электронное окно доступа ко всем судебным услугам. Можно с любого гаджета через мобильное приложение направить в суды более 100 электронных обращений. Можно удаленно увидеть регистрацию обращения, узнать его статус и получить судебный акт. Третье. Все залы судебных заседаний оснащены современными системами аудио и видеофиксации. ИТ сервисы изменили систему взаимодействия людей с судами и позволили продвинуться дальше. Наш новый ИТ продукт – это цифровая судебная аналитика. Он поможет сформировать единообразную судебную практику. В нем впервые применены элементы искусственного интеллекта», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Суды Цифровой Казахстан
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