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    Цифровой тенге: проект и вопрос внедрения обсудили в Нацбанке

    23 Июля 2021, 18:40

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Представители Национального Банка Казахстана обсудили проект цифрового тенге с участниками финансового рынка и возможность участия банков второго уровня в пилотном проекте по внедрению цифрового тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    В дискуссии приняли участие 60 участников, в том числе представители финансового рынка и международные эксперты в сфере платежных систем. В ходе встречи были представлены анализ международного опыта, требования к участию в пилотном проекте и планы по привлечению участников рынка к разработке новых финансовых продуктов на платформе цифрового тенге.

    С учетом повсеместного развития технологий и платежных систем цифровой тенге имеет потенциал стать новым платежным инструментом в дополнение к уже существующим наличным и безналичным платежам. Его задача – усилить конкуренцию на рынке платежных услуг, ускорить разработку инновационных сервисов для населения, а также повысить доступность финансовых услуг в регионах.

    В настоящее время проекты по созданию и внедрению цифровой валюты реализуются центральных банками по всему миру.

    Национальный Банк Казахстана планирует продолжать публичные обсуждения результатов проекта с общественностью и финансовым рынком и публиковать итоги встреч в средствах массовой информации.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Нацбанк Казахстана Экономика Цифровой Казахстан
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