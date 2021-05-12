Цифровой тенге могут внедрить в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О докладе «Цифровой тенге» рассказали в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал глава Нацбанка Ерболат Досаев, 5 мая Национальный Банк опубликовал доклад «Цифровой тенге» для публичных обсуждений и всестороннего изучения преимуществ и рисков с определением задач, решаемых цифровой валютой, способа их эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

«В докладе освещены вопросы технологической и экономической природы цифровой валюты, подходы Национального Банка к исследованию и внедрению цифрового тенге, предварительная оценка потенциальных эффектов, а также описание пилотного проекта. По результатам исследования потенциальных эффектов от внедрения, итогам пилотного проекта и обсуждения с заинтересованными сторонами будет принято решение о необходимости внедрения цифрового тенге и разработана дорожная карта», – сказал председатель Национального банка Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По сообщению Ерболата Досаева, пилотный проект будет реализовываться во второй половине 2021 года.