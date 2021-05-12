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    11:39, 12 Май 2021 | GMT +6

    Цифровой тенге могут внедрить в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О докладе «Цифровой тенге» рассказали в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал глава Нацбанка Ерболат Досаев, 5 мая Национальный Банк опубликовал доклад «Цифровой тенге» для публичных обсуждений и всестороннего изучения преимуществ и рисков с определением задач, решаемых цифровой валютой, способа их эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

    «В докладе освещены вопросы технологической и экономической природы цифровой валюты, подходы Национального Банка к исследованию и внедрению цифрового тенге, предварительная оценка потенциальных эффектов, а также описание пилотного проекта. По результатам исследования потенциальных эффектов от внедрения, итогам пилотного проекта и обсуждения с заинтересованными сторонами будет принято решение о необходимости внедрения цифрового тенге и разработана дорожная карта», – сказал председатель Национального банка Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По сообщению Ерболата Досаева, пилотный проект будет реализовываться во второй половине 2021 года.


    Теги:
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