Цифровой сервис по защите прав предпринимателей внедрили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для удобства предпринимателей прокуратурой Алматы и палатой предпринимателей «Атамекен» созданы условия для онлайн-обращений в мобильную группу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь простым наведением камеры смартфона на QR-код можно отправить сигнал в прокуратуру о нарушениях в сфере предпринимательства. Сигналы будут незамедлительно поступать в мобильную группу для быстрого реагирования, это позволит предпринимателям оперативно добиться восстановления нарушенных прав», - сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Отмечается, что цифровизация процесса сэкономит время субъектов бизнеса и позволит оперативно реагировать на нарушения их прав.

В прошлом году прокуратура Алматинской области разработала и запустила сервисные продукты в сферах защиты прав предпринимателей, несовершеннолетних и в области здравоохранения.