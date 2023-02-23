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    Цифровой сервис по защите прав предпринимателей внедрили в Алматы

    23 Февраля 2023, 00:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для удобства предпринимателей прокуратурой Алматы и палатой предпринимателей «Атамекен» созданы условия для онлайн-обращений в мобильную группу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Теперь простым наведением камеры смартфона на QR-код можно отправить сигнал в прокуратуру о нарушениях в сфере предпринимательства. Сигналы будут незамедлительно поступать в мобильную группу для быстрого реагирования, это позволит предпринимателям оперативно добиться восстановления нарушенных прав», - сообщила пресс-служба прокуратуры города.

    Отмечается, что цифровизация процесса сэкономит время субъектов бизнеса и позволит оперативно реагировать на нарушения их прав.

    В прошлом году прокуратура Алматинской области разработала и запустила сервисные продукты в сферах защиты прав предпринимателей, несовершеннолетних и в области здравоохранения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Бизнес Алматы Цифровой Казахстан Общество
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